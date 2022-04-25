Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala büyük heyecanla beklenen Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman ve kaç gün olduğu araştırılmaya başlandı. Her sene 3 gün olarak kutlanan Ramazan Bayramı'nın hafta sonuyla birleştirilip 9 gün tatil olarak kutlandığı seneler olmuştu. Bu sene Ramazan Bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. İşte Ramazan Bayramı tatili hakkında son durum...