'Bayram tatili büyük şans'

Yaz sezonu filmlerinden 'Ölü Yatırım' için izleyiciye özel bir gösterim düzenlendi. Serkan Dağlı'nın yönettiği ve Öykü Çelik, Serkan Ercan, Anıl Çelik Nursel Köse ile başrollerini paylaştığı film, babalarının vasiyeti üzerine bir mezarlıkta çalışmak zorunda kalan iki kardeşin başına gelenleri konu ediniyor.

Gösterime cuma günü giren komedi türündeki 'Ölü Yatırım için Serkan Dağlı, Öykü Çelik ile Anıl Çelik, "Filmimize çok güveniyoruz, önümüzde bayram tatili var, bu bizim için bir şans. Filmin gişesi tatille birlikte katlanarak artacaktır" dedi.