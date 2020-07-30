Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kurban Bayramı tarihi merak konusu oldu. Bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 dini günler takvimini yayınladı. Peki Peki Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı ne zaman, yarın mı? Diyanet takvimi 2020 Kurban tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2020?

Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz 2020 Perşembe günüdür. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek. Toplamda Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.

DİYANET 2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ