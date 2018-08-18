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Bayram tatilinin ilk gününde kaza bilançosu: 19 ölü, 91 yaralı

Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde, yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi yaşamını yitirdi, 91 kişi yaralandı

18.08.2018 - 18:23 | Güncelleme: AA

9 günlük bayram tatilinin birinci gününde, Ankara, Amasya, Aydın, Aksaray, Antalya, Adıyaman, Bursa, Bolu, Düzce, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kütahya, Kırklareli, Konya, Manisa, Malatya, Niğde, Samsun, Sivas ve Ordu'da meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi öldü, 91 kişi de yaralandı.

AA'nın haberine göre, Bursa-Ankara karayolunda aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu 31 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

İnegöl ilçesi Mezit 7 mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi. Kazada, eşi Orhun Soylu yönetimindeki otomobilde sıkışan Mehtap Soylu (41), olay yerinde hayatını kaybetti. Söz konusu otomobil kaymaya başladığı anda sürücünün araçtan atladığı öğrenildi.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Ekipler, bir tankerden dökülen mazotun kazaya neden olduğu iddiaları üzerine inceleme başlattı.

AMASYA'DA 3 ÖLÜ

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hayri Özer (52) idaresindeki otomobil, Çorum-Amasya karayolu Bademli mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan kızı Kübra (22) olay yerinde, eşi Zübeyde Özer (48) ise kaldırıldığı Gümüşhacıköy Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Şule Gökel ile Esadullah Hamza Taşkıran (6) Çorum Devlet Hastanesine, Fatma Taşkıran Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ayşenur Taşkıran ise Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MANİSA'DA ANNE VE KIZI YAŞAMINI YİTİRDİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı anne ve kızı hayatını kaybetti.

Murat S'nin (20) kullandığı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen Selma (60) ve kızı Elif Topçu (30) ile park halindeki otomobile çarptı. Kazada, Selma Topçu olay yerinde, ağır yaralanan Elif Topçu ise kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ÇİNLİLER DE YARALANDI

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde ise 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Kuyucak ilçe girişinde 4 otomobil, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç ile 1 beton mikserinin karıştığı kazada 20 D 2500 plakalı otomobilde sıkışan Habil Ulu (54) hayatını kaybetti. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla Kuyucak ve Nazilli Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÖLENLER AYNI AİLEDEN

Ordu'da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Murat Zabun yönetimindeki otomobil, Gürgentepe-Çamaş yolu Işıktepe Mahallesi'nde, TIR'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Murat Zabun olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Cemile, Sultan, Melike ve Cengiz Zabun'un yanı sıra ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Cemile Zabun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde de bir otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü.

Hüseyin Vural (84) idaresindeki otomobil, Ortakaraören Mahallesi yakınlarında, yolun aşağısında bulunan sulama kanalına devrildi.

Olayı gören sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, durumu Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıç ekiplerine bildirdi.

Dalgıç ekipleri, sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü Hüseyin ile eşi Güleser Vural'ı (80) sudan çıkardı. Çiftin boğularak öldüğü belirlendi.

Gün içerisinde, Ankara, Aydın, Aksaray, Antalya, Adıyaman, Bolu, Düzce, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Kütahya, Kırklareli, Konya, Malatya, Niğde, Samsun ve Sivas'ta meydana gelen trafik kazalarında da 8 kişi öldü, 60 kişi yaralandı.

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