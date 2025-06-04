AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Arefe günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlıyor. Fakat daha önceki yıllara bakıldığında arefe gününde ve bayram günlerinde AVM'ler açık oluyor. Konuya ilişkin kararlar ve çalışma saatleri Alışveriş Merkezi yönetimlerine göre değişebiliyor.