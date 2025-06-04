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        Haberler Bilgi Gündem Bayram ve arefede AVM'ler açık mı? 5 Haziran Perşembe arefe ve bayramda alışveriş merkezleri saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

        AVM çalışma saatleri 2025: Bayram ve arefede AVM'ler açık mı?

        Kurban Bayramı tatili kapsamında arefe günü alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağı sorgulanıyor. Bilindiği gibi, 5 Haziran Perşembe günü idrak edilecek arefe günü öğle saatlerinde kamu kurumlarında tatil başlarken, özel sektör ve AVM'lerin çalışma durumu gündeme geldi. Bayram alışverişi yapmak isteyenler, AVM'lerin hizmet verip vermeyeceğini öğrenmek istiyor. Peki, Bayram ve arefede AVM'ler açık mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 18:46 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:46
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        Kurban Bayramı tatili ve 5 Haziran’daki arefe gününe yönelik merak edilen detaylar gündemdeki yerini aldı. Arefe günü yarım gün resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar, alışveriş merkezlerinin açık olup olmayacağını araştırıyor. Özellikle bayram yoğunluğunun yaşandığı AVM’lerde çalışma saatlerinin değişip değişmediği sorusu sıkça yöneltiliyor. İşte bayramda ve arefe günü AVM çalışma saatleri hakkında güncel bilgiler...

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        AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

        Arefe günü saat 13.00'ten itibaren resmi tatil başlıyor. Fakat daha önceki yıllara bakıldığında arefe gününde ve bayram günlerinde AVM'ler açık oluyor. Konuya ilişkin kararlar ve çalışma saatleri Alışveriş Merkezi yönetimlerine göre değişebiliyor.

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        AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?

        Bayramın ilk günü olan 6 Haziran Cuma günü birçok AVM'nin öğle saatlerinde, genellikle 12.00 veya 13.00’te açılması bekleniyor.

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        Bayramın ikinci gününden itibaren ise AVM’lerin büyük çoğunluğu normal çalışma saatlerine, yani 10.00 – 22.00 aralığına dönmesi bekleniyor.

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        AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.

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