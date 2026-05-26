        Bayramda açık olan ve gezilecek yerler nereler? İl il gezilecek yerler listesi

        Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen kişiler, Türkiye'nin dört bir yanındaki gezilecek yerleri araştırmaya başladı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Bursa gibi büyük şehirlerde bayram boyunca açık olan tarihi mekanlar, müzeler, doğal alanlar ve turistik noktalar yoğun ilgi görüyor. "Bayramda gezilecek yerler nereler?", "Hangi mekanlar açık?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer alırken, şehir şehir gezi rotaları merak ediliyor. İşte il il gezilecek yerler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:42 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı’nda tatil planı yapan milyonlarca kişi, ailece ziyaret edilebilecek açık alanlar ve turistik noktaları araştırıyor. İstanbul’dan İzmir’e, Ankara’dan Konya ve Bursa’ya kadar birçok şehirde bayram süresince hizmet veren tarihi yapılar, sahil bölgeleri, parklar ve kültürel alanlar dikkat çekiyor. Bayramda açık olan gezilecek yerler listesi gündemde yer alırken, şehir şehir en popüler gezi rotaları da araştırılmaya devam ediyor. İşte detaylar...

        2

        İSTANBUL

        Kurban Bayramı boyunca İstanbul’da gezilecek yerler arasında tarihi yapılar, sahil bölgeleri ve müzeler öne çıkıyor. Ayasofya, Sultanahmet Meydanı, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi ve Emirgan Korusu bayram tatilinde en çok ziyaret edilen noktalar arasında yer alıyor. Ayrıca Boğaz turu, Adalar ve sahil yürüyüş alanları da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gezi rotaları arasında bulunuyor.

        3

        İZMİR

        İzmir’de Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenler sahil bölgeleri ve tarihi alanlara yöneliyor. Efes Antik Kenti, Kordon, Alsancak, Çeşme, Alaçatı ve Şirince bayram boyunca en çok ziyaret edilen yerler arasında yer alıyor. Deniz havası eşliğinde vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için İzmir, bayram tatilinin en popüler şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor.

        4

        ANKARA

        Başkent Ankara’da bayram süresince açık olan gezi noktaları ilgi çekiyor. Anıtkabir, Hamamönü, Ankara Kalesi ve Atatürk Orman Çiftliği gibi alanlar bayram tatilinde ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ise Mogan Gölü ve Gençlik Parkı gibi alanlarda bayram tatilini değerlendirebiliyor.

        5

        ANTALYA

        Antalya’da Kurban Bayramı boyunca özellikle Kaleiçi, Konyaaltı Sahili, Lara Plajı ve Düden Şelalesi yoğun ziyaretçi ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği şehirde sahil bölgeleri ile doğal alanlar bayram tatilinde öne çıkıyor.

        6

        GAZİANTEP

        Gaziantep’te tarihi çarşılar, Bakırcılar Çarşısı ve Zeugma Mozaik Müzesi bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Gastronomi turizmiyle öne çıkan şehirde kebap ve yöresel lezzet durakları da ilgi görüyor.

        7

        BURSA

        Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bursa’da bayram boyunca ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ, Cumalıkızık, Tophane ve Bursa Ulu Camii en çok tercih edilen gezi noktaları arasında yer alıyor. Ayrıca teleferik turları ve doğal mesire alanları da ailelerin bayram tatilinde keyifli vakit geçirmek için tercih ettiği bölgeler arasında bulunuyor.

        8

        ESKİŞEHİR

        Eskişehir’de ise Odunpazarı Evleri, Porsuk Çayı ve Sazova Bilim Kültür Parkı bayram tatilinde en çok tercih edilen gezi noktaları arasında yer alıyor. Özellikle aileler ve gençler şehir merkezindeki sosyal alanlarda vakit geçiriyor.

        9

        MUĞLA

        Muğla’da Kurban Bayramı boyunca Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça en yoğun ziyaret edilen tatil bölgeleri arasında yer alıyor. Plajlar, koylar ve marina bölgeleri bayram tatilini deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktası oluyor.

        10

        BALIKESİR

        Balıkesir’de Ayvalık, Cunda Adası, Akçay ve Altınoluk bayram tatilinin popüler rotaları arasında yer alıyor. Ege’nin serin havasında vakit geçirmek isteyen vatandaşlar sahil kasabalarına yöneliyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
