        Bayramda Ankara toplu taşıma ücretsiz mi? EGO, Metro ve ANKARAY ücretsiz mi, bedava mı?

        Kurban Bayramı süresince Ankara'da toplu taşıma kullanacak kişiler, EGO otobüsleri ile metro ve ANKARAY seferlerinin ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Başkentte bayram boyunca uygulanacak ulaşım tarifesi merak edilirken, "Bayramda Ankara toplu taşıma ücretsiz mi?" ve "EGO, Metro, ANKARAY bedava mı?" soruları gündemde yer alıyor. Bayram süresince sefer saatleri ve ücretsiz ulaşım kararı yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 08:53 Güncelleme:
        1

        Kurban Bayramı süresince Ankara’da ulaşım planı yapanlar, toplu taşıma hizmetlerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY'ın ücretsiz hizmet verip vermeyeceği merak edilirken, "Bayramda toplu taşıma bedava mı?" sorusu öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Bayram boyunca uygulanacak ücretsiz ulaşım düzenlemesi ve sefer planlamaları dikkatle takip ediliyor. İşte ayrıntılar...

        2

        BAYRAMDA ANKARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        Yapılan açıklama şu şekilde:

        EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) ile "Kurban Bayramı" süresince 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde EK-1 tabloda belirtilen servis programında ücretsiz olarak hizmet verilecektir. Aynı tarihte Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ile Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ise ücretli olarak hizmet vermeye devam edecektir.

        3

        Ayrıca EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 adet, Sincan-Çimşit Mezarlığı’nda 2 adet ve Ortaköy Mezarlığı’nda 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile sabah 08.00, akşam 18.00 saatleri arasında Bayram süresince ring hizmeti verilecek olup kent merkezinde bulunan mezarlıklara EK-2 tabloda yer alan hat ve güzergahlarla ulaşım hizmeti verilmeye devam edilecektir.

        Toplu taşıma hizmetlerimizde saha denetim sorumluları ile Otobüs Filo Takip ve Raylı Sistem Kontrol Merkezlerimiz tarafından yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilecek; ihtiyaç duyulması hâlinde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları adına ilave otobüs ve tren seferleri derhâl devreye alınacaktır.

        TABLO EK - 1 İÇİN TIKLAYINIZ

        TABLO EK - 2 MEZARLIKLARA ULAŞIM HİZMETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

