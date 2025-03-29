Ancak Ramazan Bayramı'nın ilk günü yani 30 Mart Pazar bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak. Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayabilirsiniz.