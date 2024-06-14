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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı? Bayramda 16 Haziran 2024 Kurban Bayramı'nda AVM'ler saat kaça kadar açık?

        Bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı?

        Kurban Bayramı, 16 Haziran itibarı ile başladı. Bayramda AVM'ye gidecek olanlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, bayramlarda AVM'lerin çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı oluyor kapalı mı oluyor? İşte Kurban Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 08:15 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:52
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        Kurban Bayramı sebebiyle birçok yer ve işletme resmi tatilde olurken AVM'lerin çalışma saatleri de en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz bayramların ilk gününde AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösteriyordu. Peki, bu sene bayramın ilk günü ve diğer günlerinde AVM'ler açık mı kapalı mı? Kurban Bayramı süresince AVM'ler kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte ayrıntılar...

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        BAYRAMDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

        Alışveriş merkezleri, aksi bir karar alınmadığı takdirde bayram boyunca hizmet veriyor. Ancak, AVM'ler bayramın ilk günlerinde daha geç açılabiliyor.

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        BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

        Kurban Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak.

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        Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.

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