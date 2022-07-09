İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan bankaların çalışma saatleri gündeme geldi. Resmi tatil nedeniyle pek çok kurum bayram tatiline çıkarken "Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?" araştırmaları hız kazandı. Kurban Bayram tatili süresinde bankalarda işi olanlar ve havale-EFT işlemi yapmak isteyenler bankaların çalışma saati ve çalışma durumunu araştırıyor.