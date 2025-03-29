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        Haberler Bilgi Gündem Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 31 Mart-1 Nisan 2025 Ramazan Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, havale ve EFT yapılıyor mu?

        Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı? 31 Mart-1 Nisan Ramazan Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

        Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar günü itibarıyla başladı ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bayram tatili süresince kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bu noktada bankada işi olan kişiler ''Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Para çekmek veya göndermek isteyenler ise havale ve EFT saatlerini merak ediyor. Peki, 31 Mart-1 Nisan 2025 Ramazan Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu? İşte, bankaların çalışma saatleri 2025…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 18:40 Güncelleme: 31.03.2025 - 07:19
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        Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı, bu yıl 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Bayram tatili süresince pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara veriyor. Bu noktada banka çalışma saatleri 2025 sorgulamaları hız kazandı. Para transferi yapmak, kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, ‘’31 Mart-1 Nisan 2025 Ramazan Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtı…

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        BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI, ÇALIŞIYOR MU?

        Ramazan Bayramı, resmi tatil kapsamında olduğu için kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalıdır. Buna göre bankalar, 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde hizmet vermeyecek.

        Bayram tatili süresince bankaların dijital kanalları (internet ve mobil bankacılık) ve ATM'leri kesintisiz hizmet vermeye devam eder.

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        EFT VE HAVALE NE ZAMAN HESABA GEÇER?

        Havale işlemleri aynı bankalar üzerinden gerçekleştirildiğinden hesaba geçmektedir.

        EFT ise farklı bankalar üzerinden yapıldığından bayram boyunca hesaplara geçmeyecek. EFT işlemleri bankaların açıldığı 2 Nisan Çarşamba günü saat 09.00’dan sonra hesaplara aktarılacak.

        Fast ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.

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        BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Bankaların çalışma saatleri, 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla normale dönecek.

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        2025 RESMİ TATİL TARİHLERİ

        Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

        Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

        Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

        Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

        Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

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        Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

        Kurban Bayramı Arife – 6 Ağustos 2025 Çarşamba

        Kurban Bayramı 1. Gün – 7 Ağustos 2025 Perşembe

        Kurban Bayramı 2. Gün – 8 Ağustos 2025 Cuma

        Kurban Bayramı 3. Gün – 9 Ağustos 2025 Cumartesi

        Kurban Bayramı 4. Gün – 10 Ağustos 2025 Pazar

        Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

        Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

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