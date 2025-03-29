Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk dini bayramı olan Ramazan Bayramı, bu yıl 30-31 Mart-1 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor. Bayram tatili süresince pek çok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara veriyor. Bu noktada banka çalışma saatleri 2025 sorgulamaları hız kazandı. Para transferi yapmak, kurumsal ve bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler, ‘’31 Mart-1 Nisan 2025 Ramazan Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu, EFT ve Havale yapılıyor mu?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtı…