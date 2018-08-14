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Bayramda kaç gün mesai ücreti alınabilir? Mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, özel sektörde çalışanlar kaç gün mesai alabileceklerini merak ediyor. Bayramda kaç gün mesai ücreti alınabilir? Mesai ücreti nasıl hesaplanır? Merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz...

14.08.2018 - 01:08 | Güncelleme:

İşçinin resmi tatil günlerinde çalışmaması esastır. Yani, İş Kanunu çalışanların öncelikle bu günlerde dinlenmesi istemiştir. Ama yine de, işçinin onayı alınırsa, çalıştırılmasının da önü açılmıştır. Yani, resmi tatilde çalışma yasak değildir. Peki, bayramda kaç gün mesai ücreti alınabilir? Mesai ücreti nasıl hesaplanır? Hepsi ve daha fazlası yazımızda...

KURBAN BAYRAMINDA KAÇ GÜN MESAİ ÜCRETİ ALINACAK?

Kurban Bayramı tatili kamuda çalışanlar için 17 Ağustos Cuma günü başlıyor. 9 günlük bayram tatili, 26 Ağustos Pazar günü sona erecek. Özel sektörde çalışanlar için Kurban Bayramı tatili arefe günü ile birlikte toplamda 4,5 gündür. Kurban Bayramı tatilinde çalışmayanlar tatil günleri için o gün çalışmış gibi normal ücretlerini alırlar. Eğer iş başı yaparlarsa çalıştıkları 4.5 günlük çalışmalarının karşılığında artı bir yevmiye alacaklar.

MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

İş Kanununda resmi tatil günlerinde çalışanlarla ilgili özel bir takım hükümler bulunmaktadır. Bayram veya genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar, İş Kanununda düzenlenmiştir. Buna göre, bayram günlerinde çalışanlara arefe günü ve bayramdaki çalışmalarının ücreti zamlı olarak ödenecektir. Eğer, işveren işçisine bayram iznini bayram sonrası kullanabilirsin dese bile, bayramda yapılan çalışma zamlı olacaktır. Kurban Bayramı'nda çalışan işçilere verilecek ücret normalde elde ettikleri ücretin iki katı tutarındadır. Bu zamlı ücret bayramın dört günü için ayrı ayrı ve yine arife günü öğleden sonrası için de ayrıca hesap edilecektir.

Aylık ücret alan bir çalışan için toplam brüt ücret tutarı 30’a bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap edilecek, ortaya çıkan rakam bayramda yaptığı çalışma günüyle çarpılarak aylık ücretine ek olarak ödenecektir. Çalışan aylık ücret değil de çalıştığı süreye bağlı ücret alıyorsa, bayramda yapılan çalışmanın karşılığı, çalışmaksızın hak kazanılacak bir günlük ücret artı çalışmanın karşılığı olan bir günlük ücret şeklinde hesaplanacaktır. Örnek hesap şu şekilde yapılabilir; Net maaşı 2.500 TL olan bir işçinin, günlük kazancı 83,33 TL'dir. Bu işçi, haftalık 45 saat çalışma süresini (günlük 7.5 saat) doldurduktan sonra bayramda da çalışmışsa günlük mesaisi şöyle hesaplanır: 83,33 TL günlük + 83,33 TL bayram yevmiyesi = 166,66 TL. Kurban Bayramı ve Arefe günü olmak üzere toplam 4.5 gün çalıştığı varsayılan işçinin, maaşından fazla olarak alacağı para 375 TL'dir.

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