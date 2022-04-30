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Bayramda kilo almamanın yolları

Kan şekerindeki dengesizlikle birlikte hızlı kilo artışı görülebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, "Bu nedenle oruç döneminden sonra kilo almamak için bayramda tüketilen besinlere dikkat edilmeli” dedi

HABERTURK.COM
  • 01
    Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...

    Ramazan ayı boyunca uzun süren açlık ve az besin tüketimi metabolizma hızında yavaşlamalara neden olabilir.
  • 02
    Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...

    Kişilerin Ramazan ayından sonra hızlı bir şekilde eski yeme düzenine dönmelerinin kilo artışını etkilediğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, “Ramazan’da azalan öğün sayısının bayramla birlikte artması mide ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık, mide yanması gibi bazı sindirim sistemi şikâyetlerine yol açabiliyor. 
  • 03
    Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...

    Kan şekerindeki dengesizlikle birlikte hızlı kilo artışı görülebilir. Bu nedenle oruç döneminden sonra kilo almamak için bayramda tüketilen besinlere dikkat edilmeli” açıklamasında bulundu.
  • 04
    Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...

    Bayram sofralarında aile veya arkadaşlar ile yapılan hoş sohbetler eşliğinde fark edilmeden tüketilen yiyecek miktarının arttığına dikkat çeken Aydın, bayramda ikram edilen şeker, çikolata, hamur işleri, şerbetli tatlılar gibi gıdalara hayır diyememek kan şekerinin hızla yükselmesine ve enerji içeriği yüksek gıdalar tüketmeye yol açabildiğini belirtti. 
  • 05
    Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...

    Aydın, Ramazan Bayramı için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu:
  • 06
    Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...

    Kahvaltı atlanmamalı

    Çoğu aile için bayramın ilk gününün keyifli bir aile kahvaltısı anlamına geldiğini hatırlatan Aydın, “Çeşidin fazla olduğu ve kolaylıkla porsiyon kontrolü aşılan bu ziyafet sofralarında çeşitli ve glisemik yükü fazla olan besin çeşitleri bulunabilir. Hafif bir kahvaltı ile güne başlanmalı ve gün boyu öğün atlanmamalı. Kahvaltıda kızartma, kavurma yöntemleriyle pişirilmiş besinler yenmemeli” dedi.
  • 07
    Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...

    Kahvaltıda şekerden uzak durulmalı

    Bayram ziyaretlerinde geleneksel olarak tatlı ikramı olacağından kahvaltıda şeker, bal gibi tatlı besinlerin tüketilmemesi önerisinde bulunan Aydın, “Domates, salatalık, maydonoz, taze biber gibi çiğ sebzeler bolca tüketilmeli, az tuzlu peynir tercih edilmeli. 
  • 08
    Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...

    Haşlanmış yumurta tercih edilmeli. Sucuk, salam, sosis vb. yağlı besinlerden, börek gibi hamur işi gıdalardan sakınılmalı. Ekmek olarak tam tahıl ekmeklerinin tercih edilmesi kan şekerini kontrol altında tutarak gün içerisinde acıkmanızı önleyecektir” şeklinde konuştu.
  • 09
    Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...

    Sütlü tatlılar tercih edilmeli

    Bayramda baklava, börek gibi gelenekselleşen hamur işleri ve çikolata, şeker gibi karbonhidrat içeriği ve glisemik indeksi yüksek besinlerin tüketiminin hem sindirim sistemi rahatsızlıklarına hem de kan şekeri seviyesinde dalgalanmalara sebep olduğunun altını çizen Aydın, “Aynı zamanda kalp hastalığı, şeker hastalığı, tansiyonu olanlar için şerbetli tatlılar daha büyük risk taşıdığından, az şekerli sütlü tatlılar tercih edilmeli” tavsiyesinde bulundu.
  • 10
    Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...

    Su tüketimi atlanmamalı

    Ramazan ayı süresince azalan sıvı alımının bayram ve bayram sonrası muhakkak yerine konulması gerektiğine vurgu yapan Aydın, “Özellikle bayram boyunca çay, kahve, şekerli meşrubatların tüketimi sıvı ihtiyacını ikinci plana atabiliyor. 
  • 11
    Aman dikkat! Bayramda bu yöntemleri denerseniz kilo almazsınız...

    Gün içerisinde 2-2,5 litre su tüketilmeli. Ara öğünlerde bitki çayı tüketmek sıvı alımını arttırma adına yarar sağlar. Aynı zamanda yavaşlayan metabolizmanın canlanmasına destek olur” açıklamasında bulundu.

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