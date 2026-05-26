Bayramda LCW açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2026 Kurban Bayramında LC Waikiki çalışma saatleri

BAYRAMDA LC WAİKİKİ AÇIK MI, KAPALI MI?

LC Waikiki (LCW) mağazaları, genellikle bayramın birinci günü öğleden sonra (13:00-14:00 gibi) hizmete başlamaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü günler ise AVM ve cadde mağazaları normal mesai saatlerinde (genellikle 09:00-22:00) açık olur. Mağaza özelinde değişiklikler olabileceği için gitmeden önce aramak en sağlıklısıdır.