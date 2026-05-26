Bayramda LCW açık mı, kaçta açılıyor ve kapanıyor? 2026 Kurban Bayramında LC Waikiki çalışma saatleri
Kurban Bayramı öncesinde alışveriş hareketliliği artarken, vatandaşlar bayram haftasında mağazaların çalışma düzenini yakından takip ediyor. 26 Mayıs'ın arefe gününe, 27 Mayıs'ın ise bayramın ilk gününe denk gelmesiyle birlikte gözler son alışveriş gününe çevrildi. Özellikle ihtiyaçlarını bayramdan önce tamamlamak isteyenler, LC Waikiki mağazalarının bayram süresince açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki, LC Waikiki bayramda normal çalışma saatlerinde hizmet veriyor mu? İşte merak edilen detaylar…
BAYRAMDA LC WAİKİKİ AÇIK MI, KAPALI MI?
LC Waikiki (LCW) mağazaları, genellikle bayramın birinci günü öğleden sonra (13:00-14:00 gibi) hizmete başlamaktadır. İkinci, üçüncü ve dördüncü günler ise AVM ve cadde mağazaları normal mesai saatlerinde (genellikle 09:00-22:00) açık olur. Mağaza özelinde değişiklikler olabileceği için gitmeden önce aramak en sağlıklısıdır.
LC WAİKİKİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2026
LCW hafta içi sabah saat 09.00’da mesaiye başlayıp akşam 22.00’a kadar hizmet veriyor. AVM içerisinde bulunan LC Waikiki mağazaları 10.00’da açılıp, akşam 22.00’da kapanıyor. Mağazalar hafta sonu cumartesi ve pazar günleri de faaliyet gösteriyor.