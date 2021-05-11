Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Bayramda mezarlık ziyareti serbest mi? Bayram genelgesi yayınlandı! İşte cevabı

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bayramla ilgili sorularda merak edilip araştırılıyor. Bu sorulardan biri de "Bayramda mezarlık ziyareti serbest mi?" sorusu... Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre "Bayramda mezarlık ziyareti serbest mi?" sorusunun cevabı...

Bayramda mezarlık ziyareti serbest mi? Bayram genelgesi yayınlandı! İşte cevabı

Bayramda mezar ziyaretleri serbest mi? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bayram genelgesiyle birlikte merak edilen soru da nihayet cevabını buldu. Peki, bayramda mezarlık ziyareti serbest mi?

Hemen belirtelim ki bayramda mezarlık ziyareti kesinlikle yasak olacak. Bilindiği üzere tam kapanma süreci bayram günlerini de kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma yasakları arasında yer alan kabir ziyareti bayramda da geçerli olacak.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak olan tam kapanma dönemi içerisinde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da, salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağlamaktadır. Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62.939’a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13.604’e kadar gerilemiştir"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ramazan Bayramı'nda yasak var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, kimler muaf?
GÜNDEMRamazan Bayramı'nda yasak var mı?
Son dakika: Denizli'de korkutan orman yangını - Haberler
GÜNDEMDenizli'de korkutan orman yangını
Son dakika... Devlet Bahçeli'den 100 maddelik anayasa açıklaması
GÜNDEM Bahçeli'den İsrail'e sert tepki
Bayramda kargolar çalışıyor mu? 2021 Ramazan Bayramı'nda kargolar açık mı kapalı mı?
GÜNDEMBayramda kargolar çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı'nda marketler, fırınlar açık mı, nereler açık? Online paket servis saatleri değişiyor
GÜNDEMRamazan Bayramı'nda nereler açık?
Prof. Dr. Eldar Zeynalov, koronaya yenildi - Haberler
GÜNDEMProf. Dr. Eldar Zeynalov, koronaya yenildi
Okullar ne zaman açılacak? Tarih verildi! Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
Ayşe'nin şüpheli ölümünü Adli Tıp aydınlatacak - Haberler
GÜNDEMAyşe'nin şüpheli ölümünü Adli Tıp aydınlatacak
Eski karısını beyzbol sopasıyla darbetti! - Haberler
GÜNDEMEski karısını beyzbol sopasıyla darbetti!
FACİADAN DÖNÜLDÜ! Son dakika: Tır benzinliğe girdi! - VİDEO HABER
GÜNDEMKameraya yansıdı! Tır benzinliğe girdi!