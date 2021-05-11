Bayramda mezar ziyaretleri serbest mi? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bayram genelgesiyle birlikte merak edilen soru da nihayet cevabını buldu. Peki, bayramda mezarlık ziyareti serbest mi?

Hemen belirtelim ki bayramda mezarlık ziyareti kesinlikle yasak olacak. Bilindiği üzere tam kapanma süreci bayram günlerini de kapsıyor. Bu nedenle tam kapanma yasakları arasında yer alan kabir ziyareti bayramda da geçerli olacak.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak olan tam kapanma dönemi içerisinde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirlerarası seyahat kısıtlamaları da, salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağlamaktadır. Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62.939’a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13.604’e kadar gerilemiştir"