Bayramda noterler açık mı? Ramazan Bayramı'nda noterler çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken, noterlerin çalışma durumu gündemi meşgul etmeye başladı. 30 Mart Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bilindiği gibi resmi tatil sebebiyle birçok kamu kurum ve kuruluş çalışmazken, bazı şirketler hizmet vermeye devam ediyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı'nda noterlerin çalışma saatleri...
Ramazan Bayramı öncesinde, bayramda noterler açık mı sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Araç, konut alış satışı, tasdikleme gibi işlemlerde bulunacak olanlar, "Bayramda noterler açık mı, kapalı mı? 2025 Ramazan Bayramı'nda noterler tatil mi, hizmet verecek mi?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...
BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?
Noterler, Ramazan Bayramı resmi tatil olduğu için bayram boyunca hizmet vermeyecek.
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.
Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.