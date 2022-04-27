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Bayramda okullar 9 gün tatil mi? Ramazan Bayramı tatilinde okullar kaç gün tatil olacak?

Bayramda okullar tatil mi? Sorusu Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalması nedeniyle gündemde. Resmi tatil günlerinden biri olan Ramazan Bayramı tatili her sene üç gün olarak kutlanıyor ancak bazı seneler hafta sonu ile birleştirilip 9 gün tatil yapılmıştı. Öğrenciler bayramda okullar 9 gün tatil mi? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

  • 01
    Bayramda okullar tatil mi, 9 gün tatil mi olacak? Perşembe ve cuma 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi?

    Ramazan Bayramı tatili için geri sayım başlamış durumda. Bu sene Ramazan Bayramı'nın birinci günü 2 Mayıs pazartesi gününe denk geliyor. Bayram tatilinin pazartesi gününe denk gelmesi sebebiyle bayram tatilinin perşembe ve cuma günüyle birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Geçmiş senelerde yapılan uygulamanın bu sene de yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. İşte bayramda okulların 9 gün tatil olup olmayacağına ilişkin son açıklamalar...
  • 02
    Bayramda okullar tatil mi, 9 gün tatil mi olacak? Perşembe ve cuma 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi?

    RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

    Ramazan Bayramı tatili her sene 3 gün kutlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında arefe günü de yarım gün resmi tatil olarak kabul ediliyor.  Ramazan Bayramı'nın üç günü de resmi tatil olarak geçiyor.
  • 03
    Bayramda okullar tatil mi, 9 gün tatil mi olacak? Perşembe ve cuma 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi?

    BAYRAMDA OKULLAR 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

    Kabine Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram tatili süresi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Kabine öncesinde bayram tatili süresinin 9 güne çıkartılacağı iddiaları bulunuyordu. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin konuşmadı.

    Konuya ilişkin yeni bir detay geldiğinde haberturk.com'dan öğrenebilirsiniz.
  • 04
    Bayramda okullar tatil mi, 9 gün tatil mi olacak? Perşembe ve cuma 5 - 6 Mayıs okullar tatil mi?

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.

    1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi 

    2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü 

    3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

    4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü 

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