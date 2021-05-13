Ramazan Bayramı heyecanı başladı ve hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de sağlık ocaklarının durumu oldu. Vatandaşlar merakla bayramda sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırıyor. İşte konu hakkında bilgiler...

BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı öğrenildi. Ramazan Bayramı süresince yani 13,14 ve 15 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak.

Sağlık Ocakları Ramazan Bayramı'ndan sonra yani 17 Mayıs'ta hizmet vermeye başlayacak.