Kargolar ve PTT bayramda çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı? sorusu milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı 2 Mayıs Pazartesi günü itibariyle idrak edilecek. Resmi tatil günlerinde kamu kurum - kuruluşları ve pek çok özel sektör firmaları hizmet vermiyor. İşte, Bayramda kargolar çalışıyor mu? sorusunun yanıtı ve Ramazan Bayramı'nda PTT ve diğer kargo firmalarının durumu...