Bayrampaşa'da 81 yaşındaki Gülfer Ünal, telefonda kendisini damadı olarak tanıtıp, acil paraya ihtiyacı olduğunu, kapıya göndereceği arkadaşına ziynet eşyalarını vermesini söyleyerek kandıran şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelinin 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı belirtildi. Daha önceden de 12 suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi. Damadı sandığı kişi tarafından dolandırılan Gülfer Ünal, "İnandım çünkü ben damadımla aramda ufak tefek alışverişler yapıyoruz. 'Tamam' dedim o yüzden. Telefondaki kişiyi damadım zannettim. Onun sesini, her şeyini kopyalamışlar" dedi.

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Bayrampaşa'da 15 Nisan'da meydana gelen olayda, Gülfer Ünal (81)'ü telefonla arayan kişi, kendini damadı olarak tanıtarak tanıttı. Damadı zannettiği kişinin telefonda söylediği 'Acil paraya ihtiyacım var' yalanına inanan Ünal, evde bulunan 400 bin lira değerindeki ziynet eşyasını bir poşete koyarak sözde oğluna götürmesi için kapıya gelen şüpheliye teslim etti. Bir süre sonra yakınlarının da olaya müdahale etmesiyle dolandırıldığını anlayan Gülfer Ünal polisten yardım istedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada polis bir işyerinin güvenlik kamerasından dolandırıcının görüntüsüne ulaştı. Görüntüde dolandırıcının Gülfer Ünal ile telefonda konuşarak yürüdüğü görüldü. Bu görüntülerin izini süren polis olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli S.K.(36)'yı Pendik'te gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. 'TELEFONDAKİ KİŞİYİ DAMADIM ZANNETTİM' Oğlu sandığı şüpheli tarafından dolandırılan Gülfer Ünal, "Salı günü akşamüzeri oturuyorum, ezana yakın. Hemen telefon geldi, ev telefonu çaldı. Telefonda ki kişi dedi ki, 'Anne ne yapıyorsun?', Ben de ona dedim ki, 'Ezanın okunmasını bekliyorum oğlum', Telefonda ki kişi, 'Anne paran var mı?' dedi. Dedim ki, 'Var ama üzerimde değil. Bankada'. 'Ne kadar var paran' dedi. '320 bin lira' dedim. Biraz oyalandı. Ben bu sırada namazımı kıldım. Biraz zaman geçtikten sonra tekrar aradı ve dedi ki, 'Anne bana çok acil 300 bin lira lazım ama araştırıyorum. Arkadaşlardan. Eğer bulabilirsem sorun yok. Ama bulamazsam alırım' dedi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra tekrar arayıp dedi ki, 'Anne, buldum kuyumcu bir arkadaşımdan ama benden teminat istiyor' dedi. Teminatta bilezik. Ona da 'Tamam' dedim. İnandım çünkü ben damadımla aramda ufak tefek alışverişler yapıyoruz. 'Tamam' dedim o yüzden. Telefondaki kişiyi damadım zannettim. Onun sesini, her şeyini kopyalamışlar" şeklinde konuştu.

REKLAM 'OĞLUM SEN KENDİN NEDEN GELMİYORSUN' Ünal, "Aradan bir süre daha geçti ve tekrar aradı. Dedi ki, 'İstiklal Caddesi 24 numara mı?', ben de, 'Evet ' dedim. İşçisini gönderecek ya bana altınları almak için. 'Tamam' dedi. Sonra ben damadıma telefon açtım ve dedim ki, 'Oğlum sen kendin neden gelmiyorsun? Ne için bana işçini gönderiyorsun?', damadım da bana 'Anne sen kapını bacanı kapat yat' dedi. Çünkü onun da haberi yok bir şeyden. Ama ben o arada dedim ki herhalde yanında birileri var. Mahcup olmasın hani o saatte öyle düşündüm. Öyle düşündüğüm için o da uyanmadı. Tekrarlasaydı belki ben uyanırdım. İşte aradan yine epey bir zaman geçti. Epey bir zaman geçtikten sonra ama bunlar çok uzun bana böyle konuşma yaptılar yani. Ondan sonra saat akşam 22.00'a geliyor. Ondan sonra hemen işçisi geldi kapıya, aşağıya. Dedi ki, 'Anne dedi otomatiğe basar mısın?'. Otomatiğe bastım. Elimde poşet. Çıktı yukarıya. Bir elinde telefon bir elinde benim poşet. Hemen böyle sol elinden aldı. Montunun cebine koydu. Burada da telefonda ki kişiye, 'Aldım abi' dedi. Poşetin içinde 10 tane bileziğim vardı. O gitti. Gittikten sonra, telefonda ki kişiyi damadım zannediyorum ya uyudum o akşam. Sabah saat 09.00'da telefonum çaldı. Ev telefonum. Dedi ki, 'Anne, uyandın mı?' dedi. Ben de ona, 'Uyumadım ki' dedim. Ne oldu acaba? Neyin nesi bu olay merak ettim. Sonra dedi ki, 'Anne, bilezikleri kasaya koyduk. Ben işimi halledeyim, öğleden sonra getireceğim' dedi. Ben de inandım, getirecek. Aradan 1 saat geçti. Artık günlerden Çarşamba bir daha arayarak dedi ki, 'Anne, ben bankaya gidiyorum. Bankada ki kasaya koyacağım parayı' dedi" diye konuştu.