Bayrampaşa'da kaza: 1 çocuk öldü, 6 kişi yaralandı

İstanbul Avcılar'da arkadaşı Mustafa Arancı (41)'yı iş yerinde silahla vurarak öldüren Sercan Ş. (33) ile ona silah temin ettiği öğrenilen biri kadın 2 kişi yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Sercan Ş., "Herkesin içinde yediğim tokadı kendime yediremedim. Amacım korkutmaktı" dedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. (DHA)