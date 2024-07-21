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        Haberler Gündem Güncel Bazadan çıkan cesette korkunç ayrıntılar: Uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler | Son dakika haberleri

        Bazadan çıkan cesette korkunç ayrıntılar: Uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler

        Kırşehir'de 5 gün önce dere kenarında bazanın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunan ve otopsisinde midesinden 1 kilo uyuşturucu çıkan 30 yaşındaki İran uyruklu Milad Abolgth'ın ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu Sah Zamani Sarvari'nin (33) ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde suçlamaları kabul eden Sarvari, "Bizim evde misafir edecektim. Evde rahatsızlanınca ben de midesindeki uyuşturucuyu çıkarıp rahatlasın diye sıvı deterjan türünde bir içecek verdim. Onu içtikten sonra ağzından köpükler geldi. Hemen evdeki diğer bireylere de eldiven giydirdim ve önce elbiselerini çıkardık. Ardından evi tüm köşe bucak deterjanlı sularla delil bırakmamak için temizledik. Cesedi bazaya koyarak dere kenarına attık" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:05 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:05
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        Kırşehir'de Bahçelievler Mahallesi'nde 16 Temmuz sabahı hurda toplayan kişi, dere kenarında baza buldu.

        Bazanın içini açan kişi, battaniyeye sarılı erkek cesediyle karşılaşınca polise haber verdi.

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        İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Cesedi bulan hurdacının da ifadesine başvuruldu.

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        200 SAATLİK GÖRÜNTÜ İZLENDİ

        Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarından 200 saatlik görüntü izledi. Yapılan çalışmalarda cesedin İran uyruklu Milad Abolgth'a ait olduğu belirlendi.

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        Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen Abolgth'ın yapılan otopsisinde midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı.

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        Kente gelen Milad Abolgth'ın misafir olduğu Afganistan uyruklu F.N., Sah Zamani Sarvari ve M.N.'nin evinde rahatsızlandığı belirlendi. Bunun üzerine 3 Afgan’ın midesindeki uyuşturucuyu çıkarması için Abolgth'a sıvı içirdikleri tespit edildi.

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        Milad Abolgth hayatını kaybedince 3 şüphelinin cesedi bazanın içine yerleştirerek, hurdacı A.V.V.’nin (41) 3 tekerlekli elektrikli bisikleti ile dere kenarına götürüp, bıraktıkları belirlendi. Polis ekipleri, adreslerine düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sarvari tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        "UYUŞTURUCUDAN BİR TEK BENİM HABERİM VARDI"

        Tutuklanan Sah Zamani Sarvari, mahkemede verdiği ifadede tüm suçlamaları kabul ederek, "Milad Abolgth'ın midesindeki yaklaşık 1 kilo kadar bulunan uyuşturucudan bir tek benim haberim vardı. Bizim evde misafir edecektim. Evde rahatsızlanınca bende midesindeki uyuşturucuyu çıkarsın, rahatlasın diye sıvı deterjan türünde bir içecek verdim. Onu içtikten sonra ağzından köpükler geldi. Baktım nabız alamıyorum. Hemen evdeki diğer bireylere de eldiven giydirdim ve önce elbiselerini çıkarttık. Elbiseleri çöp poşetine koyarak çöp konteynerlerine attık. Ardından evi tüm köşe bucak deterjanlı sularla delil bırakmamak için temizledik. Ardından da cesedi bazaya koyarak dere kenarına attık. Tüm suçlamaları kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "CESETLİ BAZA BENİM BAŞIMA KALACAKTI"

        Eşya taşıdığını düşünen hurdacı A.V.V. ise ifadesinde, "Benim olayla hiçbir şekilde bağlantım yok. Bana eşya taşınacağını söylediler ve çağırdılar. Eve geldim bazayı çıkardılar. Ben de yardım etmek istedim. Baza çok ağır geldi. 'Ne var bunun içerisinde sıfır ayarında bazayı neden atıyorsunuz? Atmayın da bana verin' dedim. İyi ki de almamışım. Ceset dolu baza benim başıma kalacaktı. Onlar da, 'Bu senin işine yaramaz, içerisi hep böcek kaynıyor, eski eşyalar mevcut' dediler. Bazayı araca yükledik ve Bahçelievler Mahallesi'ndeki derenin oraya sürmemi istediler. Dere kenarına yanaştım ve onlarda bazayı oraya attılar. Başka bir meslektaşım ise oradaki bazayı almak isterken içindeki cesedi görmesiyle polisi aramış. Benim olayla ilgili hiçbir bağlantım yoktur" dedi.

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        #KIRŞEHİR
        #cinayet
        #uyuşturucu
        #gündem
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