Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları

Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları

Bazı bakanlık ve kurumlarda atama kararları Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı Giriş: 30.07.2025 - 06:51 Güncelleme: 30.07.2025 - 06:51 facebook

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