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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi sahadan 2-1 galip ayrıldı. Goller; 28'de İbrahim Akdağ ve 53'te Taylan Antalyalı'dan geldi. Göztepe'nin tek sayısı uzatma dakikalarında Yasin Öztekin'den geldi. Erzurum, bu sonuçla 4 hafta aradan sonra galip gelirken puanını 11'e yükseltti. Göztepe ise 18 puanda kaldı.

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