BBC, İngiltere'nin sığınmacıları göndermek istediği Ruanda'da: 'Hayatta kalma savaşı veriyorum'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Diğer
ABONE OL

BBC, İngiltere'nin sığınmacıları göndermek istediği Ruanda'da: 'Hayatta kalma savaşı veriyorum'

İngiltere'de Yüksek Mahkeme hükümetin bazı sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını değerlendirirken, BBC Ruanda'da yaşamını sürdürmeye çalışan sığınmacılarla görüştü.

BBC, İngiltere'nin sığınmacıları göndermek istediği Ruanda'da: 'Hayatta kalma savaşı veriyorum'
BBC TÜRKÇE

İngiltere'de Yüksek Mahkeme'nin, hükümetin çok tartışma yaratan, sığpınma amacıyla ülkeye gelenlerin bir kısmını Ruanda'ya gönderme planı hakkındaki kararı beklenirken Ruanda'da yaşayan ilticacıların yaşam koşullarını yerinde görmeye çalıştım. İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW (Human Rights Watch) Ruanda'yı "düşünce ve ifade özgürlüğünün bastırıldığı, hukuksuz gözaltılar ve tutuklamalarla işkence ve kötü muamelenin bulunduğu" bir ülke olarak tanımlıyor. Birleşmiş Milletler (BM), Ruanda'nın sığınmacıları etkin şekilde kabul edebilecek bir sistemin asgari unsurlarına sahip olmadığını söylüyor.

Konuştuğum ürkek tavırlı adam "Hayatta kalma savaşı veriyorum" derken sesi hafifçe titriyordu.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de boş bir arsada buluştuk. Çevredeki ağaçlar bizi meraklı gözlerden koruyor.

Muhammed güvenliği açısından asıl adını ve geldiği ülkenin adını açıklamamamı istedi. Bir Afrika ülkesinden önce Etiyopya'ya kaçmak zorunda kalmış. Kaçtığı ülkenin ajanları Etiyopya'da onu bulup kaçırmaya çalışınca bu kez Ruanda'ya geçmiş ve burada iltica başvurusu yapmış. Kigali'de hayatın çok zor olduğunu anlatıyor.

Günlerdir Ruanda'da yaşayan benimle konuşmaya gönüllü bir sığınmacı arıyordum. Bir çok kez görüşmeyi kabul edip sonra konuşamayacaklarını söyleyenler oldu. Bu, genellikle bir 'toplum lideri' tarafından ziyaret edildikten sonra oluyor.

Muhammed, "İltica başvurusu yaptım. Yetkililer reddetmiyor. Ama her gittiğinizde 'yarın' ya da 'gelecek ay' gel diyorlar. neredeyse bir yıl oldu hala vermediler" diyor.

Yüksek Mahkeme önünde hükümetin mültecileri Ruanda'ya gönderme planını protesto edenler Getty Images
Hükümetin mülteci adaylarını Ruanda'ya gönderme planları Yüksek Mahkeme önünde bir grup tarafından protesto edildi

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, İngiltere hükümetinin planlarını değerlendiren mahkemeye Ruanda'da "erişilebilir, güvenilir, adil ve etkin bir mülteci kabul sisteminin asgari bileşenlerinin" bulunmadığını söyledi.

Bu ülkeye gönderilen sığınmacıların, geldikleri ülkeye geri gönderilebilecekleri ve burada işkence görebileceklerinden endişe ediliyor.

BM mülteci örgütünün Haziran ayında yayınladığı bir raporda da Ruanda'da iltica başvurularını değerlendirme işlemlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yapılamamasının kaygı uyandırdığı, bazı durumlarda başvuruların yanıtlanmasının iki yıl sürebildiği kaydedilmişti.

Muhammed bir boşlukta yaşıyor gibi hissettiğini anlatıyor. Gereken belgeleri alamadığı için yasal olarak çalışma iznine sahip değil.

"Arkadaşlar, akrabalar yardımcı oluyor" diyor ve ara sıra bulabildiği ufak tefek işlerden de biraz para kazandığını anlatıyor.

Fakat aynı zamanda eşi ve çocuğunun da sorumluluğunu taşıdığı için belirsizlik onu çok güç durumda bırakıyor.

Ruanda'dan "Kanada ve Avustralya gibi barış ve huzurun olduğu bir yere" gitmek istediğini söylüyor.

İngiltere hükümetinin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planına karşı çıkan grupların bir kaygısı da bu ülkede LGBT bireylerin gördüğü muamele.

Ruanda'da, komşusu olan bazı diğer ülkeler gibi eşcinsellik yasalarda suç sayılmıyor ama İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, İngiltere İçişleri Bakanlığı'na hitap ettiği açık mektupta "uygulamada lezbiyen, gay, bi seksüel ve trans bireylere karşı ayrımcılığın" yaygın olduğu söyleniyor.

HRW 2021 yılında, Kigali'de Gokondo'daki resmi olmayan gözaltı tesisinde trans veya gay bireyin hukuksuz olarak gözaltında tutulduğunu, tacize, hakarete uğradığını ve dövüldüğünü belgelemişti.

Gikondo geçici gözaltı merkezi Getty Images
İnsan Hakları İzleme Örgütü Gikondo geçici gözaltı merkezindeki uygulamaları geçen yıl belgelemişti

HRW raporunda "Görüşülen kişiler, cinsel yönelimleri ya da toplumsal cinsiyet kimlikleri nedeniyle hedef alındıklarını ve gözaltındaki diğerlerinden daha kötü muamele gördüklerini anlattılar. Polis memurları ve gardiyanlar onlara evsiz, hırsız ve suçlu muamelesi yaparak suçlulara ayırılmış farklı bir odaya kapattığını söylediler" diyor.

Ruanda'da eşcinsellikle ilgili olumsuz yargı ve ayrımcılığı iyi bilen biri Patrick Uwayezu.

Uwayezu, Ruanda'daki 'Afrika Tanrının Evanjelik Kilisesi'ne mensup. Bu Kigali'de LGBT bireylere kucak açan tek kilise.

Güçlü ve güzel bir sesi olan Uwayezu Pazar ayinlerinde kilise korosunu yönetiyor.

Ayinden sonra bana LGBT bireylerin, ayrımcılık ve kötü muamelenin etkisiyle sağlık gibi bir çok kamu hizmetinden faydalanmakta güçlük çektiğini, iş bulmamalarının çok güçleştiğini anlatıyor.

"Kimliğinizi gizlerseniz size iş verebiliyorlar. Ama sonradan anlarlarsa da 'Çık git, seninle çalışamayız' diyorlar. Bu ülkede yaşayan insanların büyük bir kısmı bizi anlamıyor" diyor.

Patrick Uwayezu BBC
Patrick Uwayezu LGBT bireylerin sağlık gibi bir çok kamu hizmetinden yararlanmakta güçlük çektiğini anlatıyor

Ruanda'daki altı günlük çalışmamız sırasında hükümet yetkilileriyle görüşmek için defalarca başvuru yaptık. Bir sözcü konuşmayı kabul ettiğini söylediyse de, vaadedilen mülakat bir türlü gerçekleşemedi.

Yine de yazılı bir yanıt almayı başardık. Bir hükümet sözcüsü LGBT bireyler konusundaki sorumuzu "Her türlü ayrımcılık anayasamızda yasaklanmıştır ve Ruanda'nın kapıları herkese açıktır" dedi.

Açıklamada BM'nin bir yandan Ruanda'yı eleştirirken diğer yandan hala bu ülkeye -bu yılın başlarında gelen 100'den fazla Libyalı da dahil- sığınmacı göndermekle kendi kendisiyle çelişkiye düştüğ de kaydedildi.

Öte yandan Ruanda'da bazı başarılı mülteci hikayeleri de var. Teklay Teame bu ülkeye 25 yıl önce Eritre'den gelmiş.

Şimdi bir toptancı ve süpermarket zincirinin patronu.

Buluştuğumuzda çalışanları kamyonlardan boşalttıkları kutuları ona ait marketlerden birine taşıyorlardı.

Teklay Teame BBC
Teklay Teame 1998 yılında Eritre'den kaçarak Ruanda'ya gelmiş

"Buraya ilk geldiğimde her şey bana farklı geliyordu. Fakat insanlar çok sıcak davranıyorlardı ve toplumla bütünleşmem çok uzun sürmedi. Dört çalışanla işe başladım. Şimdi yanımda 600 kişi çalışıyor" diyor.

Ama diğer çoğu mülteciden farklı olarak Teklay Teame'nin yanında bir işletme kuracak kadar bir parası varmış.

Yine de Ruanda'nın, kurallara uyduğunuz müddetçe, herkese fırsatlar sunduğunu düşünüyor.

Eritre'den hiç bir şeysiz bu ülkeye gelenlerin şimdi kendi işyerlerini açtıklarını söylüyor.

Ona, İngiltere'nin Ruanda'ya mülteci gönderme planlarının insanları kaygılandırması konusunda ne düşündüğünü sorduğumda "Neden korktuklarını bilmiyorum. Ama burada korkacak bir şey görmüyorum" diyor.

Kigali'de gün batımı muazzam görünüyor: Parlak bir kırmızı renge bürünen güneş canlı yeşillik kaplı tepelerin üzerinden batıyor.

Aşağıda uzanan kentte trafik ve günlük hayat bir çok başka ülkeyi imrendirecek kadar düzenli akıyor.

Fakat bir çok kişi bu düzgün ve sakin görünüşün altında sessiz bir korku duygusu olduğunu söylüyor. İngiltere'de Yüksek Mahkeme yargıçları bugün bu korkunun Ruanda'ya sığınmacı gönderme planlarını iptal ettirecek kadar güçlü olup olmadığına karar veriyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hollanda'da 'kölecilik geçmişi özrü' tartışması: Hükümet neden eleştiriliyor?
BBC Hollanda'da 'kölecilik geçmişi özrü' tartışması: ...
İngiltere Yüksek Mahkemesi sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını hukuka uygun buldu, ilk 8 kişinin durumunun yeniden değerlendirilmesini istedi
BBC İngiltere Yüksek Mahkemesi sığınmacıları Ruanda'ya ...
Musk, Twitter'da anket başlatarak sordu: İstifa etmeli miyim?
BBC Musk, Twitter'da anket başlatarak sordu: İstifa ...
ABD’de yolcu uçağı türbülansa girdi: 11’i ağır 36 yaralı
BBC ABD’de yolcu uçağı türbülansa girdi: 11’i ağır 36 ...
Tayland’a ait savaş gemisi battı: 31 denizci kayıp
BBC Tayland’a ait savaş gemisi battı: 31 denizci kayıp
Tunus'ta parlamento seçimine katılım yüzde 8,8'de kaldı; muhalefet Said'in istifasını istiyor
BBC Tunus'ta parlamento seçimine katılım yüzde 8,8'de ...
Afganistan'da tünelde meydana gelen yangında en az 19 kişi öldü
BBC Afganistan'da tünelde meydana gelen yangında en az 19 ...
İran'daki protestoları destekleyen oyuncu Taraneh Alidoosti tutuklandı
BBC İran'daki protestoları destekleyen oyuncu Taraneh ...
Çinli yetkili: Bu kış ülkede beklenen üç Covid dalgasından ilkini yaşamaktayız
BBC Çinli yetkili: Bu kış ülkede beklenen üç Covid ...
Belçika, vatandaşlarına derhal İran’ı terk etmeleri çağrısı yaptı
BBC Belçika, vatandaşlarına derhal İran’ı terk etmeleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.