BDDK, Tasarruf Finansman Şirketleri'ne ilave kurallar getirdi

BDDK'nin Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu katılım finansman modellerinde güvenlik, şeffaflık ve kurumsallık unsurlarını artırarak bu hizmetlerin daha yaygın ve sürdürülebilir şekilde sunulması hedefleniyor.

Müşteri haklarının açık şekilde tanımlanması, şirketlerin yaptıkları finansmanın kapsamı ile sözleşme sınırlamalarına ilişkin hususların açık ve belirli hale getirilmesi, fon yönetiminde hesap verebilirliğin güçlendirilmesinin düzenlendiği yönetmelikte, yöneticilere ilişkin atama ve eğitim şartlarına ilişkin düzenlemelerle uygulama birliğinin sağlanarak sistemin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve sektör genelinde sistematik risklerin azaltılması öngörülüyor.

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Yayımlanan yönetmelikle tasarruf finansman şirketlerinin gerçek kişilere sağladığı finansmanın desteklenmesini teminen şirketlerin tüzel kişilerle yaptıkları işlemler sınırlandırılırken, sistemin sağlıklı büyümesi için şube açılışları için gerekli olan asgari öz kaynak tutarı 10 milyon liraya çıkarıldı.