Olay, 1 Aralık 2017 tarihinde Konya’nın Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, meydana geldi. Azerbaycan uyruklu 28 yaşındaki Aysel Eshme, evde hareketsiz halde bulduğu 9 aylık bebeğini 34 yaşındaki Ümit Göker ile birlikte hastaneye götürdü.

Zafer Samancı'nın haberine göre, genç kadın, doktorlardan, çocuğunda boğulma emaresi görüldüğünü öğrenince otomobil içinde tartışmaya başladığı Ümit Göker'i bıçakladı. Ağır yaralanan Göker kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞUNU SAVUNDU

Aysel Eshme, karar duruşması için son kez 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Eshme duruşmaya, Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuklu sanık Aysel Eshme ile avukatı katıldı.

Duruşmada, akli dengesinin yerinde olmadığını ve psikolojik sorunlarının bulunduğunu ileri süren sanık Eshme hakkında, Adli Tıp Kurumu Başkanlığından gönderilen, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu, zeka geriliğinin saptanmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde gelen rapor okundu.

"PLANLAYARAK YAPTI"

Ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın, oğlunun ölümünden Ümit Göker'i sorumlu tutarak, öldürmek maksadıyla büyük bir bıçağı yanına aldığını, maktulu telefonla arayarak olay yerine çağırdığını, içinde bulunduğu haksız tahrikin etkisi altında kalarak "tasarlayarak öldürme" suçunu işlendiğinin anlaşıldığını belirterek, 24 yıl hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanık Eshme, olay anında kendinde olmadığını iddia ederek, "Ben insanlara zarar verecek birisi değilim. Beraatimi isterim." diye konuştu.

Savunmanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmasına karar verdi.

Heyet, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğinden dolayı, tahrik derecesini de dikkate alarak cezayı 20 yıla, duruşmadaki iyi halini göz önüne alarak 16 yıl 8 aya düşürdü.