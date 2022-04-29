Bebek bisküvisi alırken dikkat! 0:00 / 0:00

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Çocuklu evlerin vazgeçilmezi olan bebek bisküvilerini alırken dikkat etmeniz gereken hususlar olduğunu biliyor muydunuz? Biyolog Özlem Atabaş, “Beslenmenin sadece karın doyurmak değil, karbonhidrat, protein, yağ, lif, vitamin, mineral, antioksidanlardan dengeli ve zengin bir beslenme farkındalığına sahip olmak olduğunu unutmamak gerek. İçerik zenginliğinin yanı sıra içeriğin temiz, insan bedenine ve doğaya zararlı olmayan ham maddelerden hijyenik bir şekilde üretilmiş olması da çok önemli" dedi.

YÜKSEK ISIDA PİŞEN UNLU VE ŞEKERLİ GIDALAR RİSK OLUŞTURUYOR

Atabaş, "Piyasada organik bisküvilerin çoğu sadece un, yağ, şeker içeriği için sadece glikoz-fruktoz içeren elma suyu ile üretiliyor. Besin içeriği vitaminle zenginleştirilmiş ancak palm yağı, glikoz şurubu gibi maddeleri içeren endüstriyel bisküvilerin de ne kadar faydalı olduğu tartışmaya açık bir konudur. Dikkat edilmeyen, mevzuatlarda olmayan bir diğer konu organik veya endüstriyel olsun, yüksek ısıda pişen unlu ve şekerli her gıdanın HMF ve akrilamidler açısından riskli olduğunu unutmamak gerekiyor" diye konuştu.

BEBEK BİSKÜVİSİ ÜRETİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Atabaş, zengin içerik ve besin değeri yüksek bebek bisküvisi üretirken özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı: “Bebek bisküvilerinde bebeklerin sindirimi, günlük almaları gereken besin öğeleri, vitamin, mineral ve faydalı süper gıdaların birlikteliği bilimsel çalışmalarla Türk ve Avrupa Birliği bebek beslenmesi tebliğlerine uygun olarak formülize edilmeli. Ayrıca, pişme aşaması düşük ısıda buhar desteğiyle yapılmalı ve sonra kurutmaya geçilmeli. Böylece HMF, akrilamid gibi zararlı kimyasalların riski düşer.”

ORGANİK OLMAYAN HİÇBİR ÜRÜN “DOĞAL” ETİKETİYLE PAZARLANMAMALI!

Etiket okumanın önemine dikkat çeken Atabaş, sözlerine şöyle devam etti: “İçerikle birlikte, besin öğeleri tablosu da ürün alırken dikkatle incelenmeli. Organik sertifikası olmayan hiçbir ürün doğal olarak pazarlanmamalı. Trans yağ, glikoz şurubu, rafine şeker, koruyucu gibi maddelerin olmadığı ürünlerin bu şekilde lanse edilmesi doğru değil. Ürün içeriğinde yer alan tahılların, zeytinyağı veya ayçiçek yağı için sıkılmadan önce pestisit-herbisit gibi ilaçların tarlada veya bahçede kullanılmış olma gerçeğini değiştirmez.

Özellikle hamile ve erken dönem bebek beslenmesinde organik sertifikalı veya güvenilir olduğu kanıtlanmış gıda ürünlerinin tüketilmesi organ gelişimi ve sağlıklı bir beden için son derece önemlidir.” dedi.

İŞTE BEBEK BİSKÜVİSİNDE EN ÖNEMLİ KRİTER

Birçok bebek bisküvisinin içinde besin değeri yüksek gıdalar ve ürünler kullanılmadığına dikkat çeken Beslenme Uzmanı Didem Kanca Üstay, “Bebek bisküvileri tercih edilirken içinde katkı maddelerinin olmaması, tamamen organik ve doğal olmaları ile şekerden uzak olmaları en önemli kriterden biridir.

Bebek bisküvilerinin besin değeri ne kadar yüksek olursa bebek de oradan kendine o kadar vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, yağ gelişimi için gerekli besinleri alacaktır. En önemli kriter; doğal ve içinde yeterli besin barındırıyor olması” dedi.

Bebeklerin normal besinlerini alıp ara öğün olarak bebek bisküvisini tüketebileceği tavsiyesinde bulunan Üstay şöyle devam etti: “Bebek bisküvisinin taşınması ve bebeğe verilmesi kolay. Onu alması, tutması, ağzına götürmesiyle el becerileri daha çok gelişiyor. Bu anlamda bebekler için çok faydalı. Bebek bisküvisi hayat kurtarıcı bir şey. Bebeğin oyalanması, el becerilerinin gelişmesi, ısırmayı, yutkunmayı ve çiğnemeyi öğrenmek için çok büyük bir artı” dedi.