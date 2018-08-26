ABD'li araştırmacılar, bebek dışkısında tedavi edici özellikleri olan probiyotik bağırsak bakterisi keşfetti.

Bilim insanları bu bakterinin diyabet ve otoimmün hastalıkların tedavisine yarar sağlayacağını düşünüyor. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Wake Forest Tıp Okulu'nda görevli araştırmacılar, bebek dışkısında bulunan bakterilerden bir probiyotik karışım elde etti.

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Scientific Reports adlı dergide yayımlanan çalışmanın sonuçlarına göre; probiyotik bağırsak bakterisi kısa zincirli yağ asidi eksikliği çeken hastaların bu eksikliği gidermesine yardımcı oluyor.

Kısa zincirli yağ asidi eksikliği, kanser hastaları, obezite ve diyabet hastaları ile otoimmün hastalığı olanlarda görülüyor.

Araştırma için 34 sağlıklı bebeğin bezi kullanıldı. Bilim insanları, hazırlanan bakteri karışımını fareler ve insan dışkısı üzerinde test ettiler.

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Farelere tek doz ve arka arkaya beş doz olarak uygulanan probiyotik bakteri karışımının kısa zincirli yağ asitlerinin artmasını sağladığı tespit edildi. İnsan dışkısına aşılanmasıyla ise kısa zincirli yağ asitlerinin çoğalmasının yanı sıra mikrobiyom değişimler de gözlendiği kaydedildi.

Raporda, probiyotik bakterilerin kısa zincirli yağ eksikliği sorununun yaşandığı hastalıkların tedavisine destek olabileceği belirtildi.