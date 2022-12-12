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Bebekler neden inler gibi ses çıkarır?

Karnı aç olmayan, altı değiştirilmiş bebeklerin, sağlıklı bir şekilde uyumaları bekleniyor. Fakat bazen bebekler uykuya daldıkları sırada inleme sesleri çıkarabiliyor. Peki, bebekler neden inler? Bebek inlemesi hangi sağlık sorununa işaret eder? İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...

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  • Bebekler neden inler gibi ses çıkarır?

    Bebeklerin uyku sırasında inlemesi 0-3 aya kadar normal sayılırken, sonrasında bazı sağlık sorunlarının belirtisi olabiliyor. 0-3 ay arasında bebeklerin sindirim sistemleri gelişmediği için inlemeleri uzmanlar tarafından anormal sayılmıyor. Peki, bu süreci geçmiş bebekler uykularında neden inler? 

     
  • Bebekler neden inler gibi ses çıkarır?

    BEBEKLER UYKU SIRASINDA NEDEN İNLER?

    Bebeklerin 3 aylık olana kadar uykularında inlemeleri normaldir. Eğer 3 ayı geçmiş bir bebek halen uykusunda inliyorsa, sağlık sorunu olabilir. 

    -Vücuduna yeteri kadar oksijen gitmiyor olabilir. Yetersiz oksijen alan bebeğin, her nefes alışında akciğerinde sıkışan hava, nefes almasını güçleştirebilir.

    -Uyku bozukluğu olabilir. Süt emen bebeklerin birçoğunda uyku bozukluğu görülebilmektedir. 
  • Bebekler neden inler gibi ses çıkarır?

    Bebeklerde uykuda inlemek önemli hastalık belirtisi olabilmektedir. Eğer bebeğinizin sık sık uykusunda inlediğini fark ettiyseniz, vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekmektedir. Doktorun yapacağı muayene sonrası gereken tetkikler yapılarak, bebek güvenli uykuya kavuşturulabilmektedir. 
  • Bebekler neden inler gibi ses çıkarır?

    0-3 AYLIKLARDA NORMAL

    Yenidoğan bebeklerin ciğerleri gelişim çağında olduğu için, küçük olan hava yollarının verimli çalışabilmesi için biraz süreye ihtiyaçları vardır. Bu dönemde olan bebeklerin uykularında inlemesinin herhangi bir riski yoktur. 
  • Bebekler neden inler gibi ses çıkarır?

    KALİTELİ UYKU ÇOK ÖNEMLİ

    Uzmanların çalışmalarına göre, bebeklerin iyi ve kaliteli bir uyku geçirmeleri, zihinsel ve fiziksel gelişimlerinde büyük rol oynuyor. Bebek uykusunda iç çekiyorsa, iyi bir uyku geçiriyordur. Eğer bebeğinizin uyku sırasında huzursuz olduğunu hissediyorsanız, sık sık inleme sesi duyuyorsanız; hekiminize danışmanızı öneririz.

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