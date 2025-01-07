Beçin Antik Kenti'ndeki kazılarda seramik fırınları bulundu

Muğla bölgesinin en önemli ören yerleri arasında bulunan ve yıl boyunca kazı çalışmaları sürdürülen Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde, tarihi niteliği olan eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

Anadolu tarihinin kesintisiz izlenebildiği özel yerlerden olan antik kentte, kazı heyeti başkanı Kadir Pektaş ve ekibi tarafından çalışmalar yürütülüyor.