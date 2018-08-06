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Beçin, 1330'lardan itibaren Menteşe Beyliği'nin başkentliğini yapmıştır. Orta Çağda, iç kalenin yanı sıra dış surlarla çevrili sur içi kısım ve dış surlarla çevrili mahalleleriyle büyük bir kent konumundadır. İç kalede hamam, sarnıç ve bugünkü mevcut evlerden başka yapıların da olduğunu biliyoruz. Surla çevrelenen aşağı şehirde ise Orhaniye Cami, Ahmet Gazi Medresesi, türbeler, kubbeli çeşme gibi yapılar ile son yıllarda kazılarla ortaya çıkardığımız bir sokağın iki tarafındaki önemli yapıları ile büyük merkez haline geldi. Ayrıca aşağı şehirde bulunan şapel ve temellerinin bir kısmını görebildiğimiz kilisenin varlığı da biliniyor. Zaman içinde kazılar devam ettikçe yeni yapılar ortaya çıkarılacak.