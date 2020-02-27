Bedbaht sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

BEDBAHT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, bedbaht şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "bed baht, betbaht, bedbahd" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'bedbaht'tır.

BEDBAHT SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'mutsuz, bahtsız, talihsiz' anlamına gelen bedbaht, Türkçeye Farsçadan geçmiştir.