        Haberler Bilgi Gündem Bedelli askerlik ücreti 2026: Bedelli askerlik zammı ne kadar, ne zaman yürürlüğe girecek, Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

        2026 bedelli askerlik ücreti arttı mı? Bedelli askerlik ücreti artışı yürürlüğe girdi mi?

        Milyonlarca gencin gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) gelecek karara çevrildi. Bedelli askerlik yapmak isteyen adaylar, 2026 yılı ücretini araştırıyor. Peki, 2026 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Tüm detaylar haberimizde…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 10:51
        Son günlerde en çok araştırılan konuların başında 2026 bedelli askerlik ücreti geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi kapsamında bedelli askerlik ücretinin artırılmasına yönelik düzenlemeler de yer aldı. Peki, bedelli askerlik ücreti artışı yürürlüğe girdi mi, Resmi Gazete’de yayımlandı mı? Ayrıntılar haberimizde…

        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Kanun kapsamında, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerden alınacak ücrette yüzde 25 oranında artışa gidildi. Bu düzenlemeyle birlikte bedelli askerlik bedeli 417 bin TL’ye yükseldi.

        2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

        Bazı kanunlarda değişiklik öngören düzenleme henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen kanunlar, Cumhurbaşkanı’nın onayının ardından 15 gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.

        Bedelli askerlik ücretine ilişkin artışın da önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazanması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
