Yeni bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Bedelli askerlik ücreti, haziran ayı enflasyon verileri ve memur maaşı zammı oranı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek. TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi ile 6 aylık enflasyon farkı ile birçok kalemde değişiklik olacak. Bunların başında bedelli askerlik ücreti geliyor. Bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz ayında yılda iki kez, memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak güncelleniyor. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, bedelli askerlik ücreti ne zaman belli olacak?" İşte 2025 bedelli askerlik ücreti 2025 temmuz zammı...
Enflasyon verileriyle birlikte, bedelli askerlik ücretinde zam oranı belli oluyor. Son olarak geçtiğimiz ocak ayında bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 lira olarak belirlenmişti. Bu kapsamda temmuz memur zammıyla yeni bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı merak konusu oldu. Yeni bedelli askerlik ücreti 3 Temmuz Perşembe günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2025 Temmuz bedelli askerlik ücretine yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yeni bedelli askerlik ücreti, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri doğrultusunda 3 Temmuz Perşembe günü belli olacak.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Bedelli askerlik yeni ücreti henüz belli olmadı. Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira. Bedelli askerlik ücreti memur aylık katsayısı ile belirleniyor. Haziran ayındaki enflasyon verilerine göre değişiklik gösterebilir. Son ve kesin rakam, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvurusu, iki şekilde yapılabilmektedir. Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden ya da askerlik şubelerinden gerçekleştirebilirler. Başvurusu tamamlanan kişilerin ödeme süreci hemen başlar ve askerlik hizmetine başlamadan önce gerekli ücretin yatırılması gerekir.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?
E-devlet üzerinden başvuru yapanlar Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, defterdarlık veya malmüdürlüklerine bedelli askerlik ücretini peşin olarak ödemelidir.
Bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı, Yoklama kaçı, saklı, veya bakaya kaydı olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bede tutarının askerlik şubesine müracaat tarihten itibaren iki ay içinde peşin ödenmesi gerekmektedir.
YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ
2019: 31.343 TL - 33.230 TL
2020: 35.054 TL - 37.070 TL
2021: 39.788 TL - 43.151 TL
2022: 56.506 TL - 80.064 TL
2023: 104.084 TL - 122.351 TL
2024: 182.609 TL - 217.871 TL
2025 (Ocak): 243.013 TL