Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, görev yerleri nasıl öğrenilir?
2026 yılının bedelli askerlik yerleri araştırılmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2026 celp ve sevk takvimi ile bedelli askerlik görev yerlerinin açıklanma tarihi belli oldu. Bu kapsamda "Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
2026 yılı zamlı bedelli askerlik ücretinin belli olmasının ardından gözler görev yerlerinin açıklanmasına döndü. Asker adayları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulacak bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2026 MSB celp ve sevk takvimine göre bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte yanıtı haberimizde...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı celp ve sevk takvimine göre bedelli askerlik yerleri 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Aynı zamanda sınıflandırma sonuçları da yayımlanacak.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB mobil uygulaması üzerinden erişebilecek.