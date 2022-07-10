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Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk kaç yaşında ve nereli? İşte Bedia Akartürk hayatı hakkında bilgiler

Şarkılar Bizi Söyler programı 9 Temmuz Cumartesi günü müzik ziyafetiyle bayram coşkusunu evlerimize taşıdı. Sahne performansı ve enerjisiyle dikkat çeken konuklardan biri olan Bedia Akartürk hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Bedia Akartürk hayatı hakkında merak edilenler...

Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk kaç yaşında ve nereli? İşte Bedia Akartürk hayatı hakkında merak edilenler...

Bedia Akartürk kimdir? sorusu yanıtını arıyor. Bedia Akartürk kaç yaşında, nereli, hangi türküleri var? soruları Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olması sonrasında merak edilmeye başlandı. Bu konuda araştırma yapanlar için Bedia Akartürk ile ilgili bilgileri derledik. İşte Bedia Akartürk biyografisi ve hayatı...

BEDİA AKATÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 yılında İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

BEDİA AKARTÜRK MÜZESİ

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk Müzesi açıldı ve müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz. Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

BEDİA AKARTÜRK'ÜN ALDIĞI ÖDÜLLER

250'nin üzerinde plaket
7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır
Altın bağlama
6 altın plak
Altın Plak ("Zühtü" albümüne verilmiştir)
Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı'nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir)
Altın Kaşık (En son tahta kaşık albümüne verilmiştir)

BEDİA AKARTÜRK ALBÜMLERİ

45'lik
Anadolu Türküleri
Anam Ağlar
Aşka Yemin
Bayramdan Bayrama
Bedia Akartürk
Denize Dalayım Mı
Derdimi Dermana Gezdim
Folklör Kraliçesi (1975)
Gitme Bülbül
Gülende
Kervan (Ey Sevdiğim)
Konyalım yürü
Konya Bülbülü 1
Konya Bülbülü 2
Kullar Olam
Neyleyim Neyleyim
Özür Diliyorum Senden (2004)
Ödemiş Türküleri
Sıla Hasreti
Yumurtanın Kulpu Yok
Zühtü (1978)

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