Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören için kan istedi

Oyuncu Begüm Birgören, annesi Belgin Birgören için harekete geçti. Annesinin geçireceği operasyon için sosyal medyadan bulunduğu paylaşımla A RH+ kan bağışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

"HASSASİYETİNİZ İÇİN MİNNETTARIM"

Bir süre sonra aranan kanın bulunduğunu açıklayan Begüm Birgören; "Hassasiyetiniz için sonsuz minnettarım. Annem adına ihtiyacımız kalmadı. Ancak genel olarak kan stokları ciddi seviyelere düşmüş. Uygun olanlar kan bağışında bulunarak umut olabilirler" mesajını yayımladı.