Begüm Özbek: Aşk acısı canımı çok yaktı!

"TÜRKİYE MANKENLER KRALİÇESİ SEÇİLDİM"



1989'da ilk kez düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasına katılan manken, "Emel Kasapoğlu benim haberim olmadan resimlerimi The Best Model of Turkey yarışmasına göndermiş. 17 yaşında Türkiye Mankenler Kraliçesi oldum. İki hafta sonra da İstanbul'da yapılan The Best Model of the World yarışmasında 4’üncü seçildim. O dönemde dünyanın farklı ülkelerinden gelen yarışmacılar gerçekten çok kaliteli modellerdi. Dünyaca ünlü markaların modellerine karşında bir çaylak olarak kafa tutmak kolay değildi. (Gülüyor) Ancak çok sey öğrendiğimi söylemeliyim. Sonrası da malum çorap söküğü gibi geldi" ifadelerini kullandı.