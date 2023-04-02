Begüm Özbek: Aşk acısı canımı çok yaktı!

"KİTAP YAZSAM HERKES ALIR!"



Begüm Özbek, "Podyum dönemlerinizle ilgili unutamadığınız bir anınız var mı?" sorusuna ise iddialı bir yanıt verdi: Kitap yazsam herkes alır! O kadar çok anım var ki... Kim bilir belki bir gün yazarım. Yazarlık bizim ailede genetik de aslında. Hem annemin hem de babamın kitapları var.