Behçet Cantürk'ün yeğeni yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır aranan firari Şerafettin Cantürk'ün, Büyükçekmece'de bir villada bulunduğunu tespit etti.

Villaya operasyon düzenleyen ekipler, Şerafettin Cantürk'ü gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Cantürk, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. İnfaz Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından Cantürk, Kartal H Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 1994 yılında ölüsü bulunan uyuşturucu ve silah kaçakçısı Behçet Cantürk'ün yeğeni olan Şerafettin Cantürk, 2000 yılında Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesince, 1996'da Kadıköy Kızıltoprak'ta iki kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan otopark baskını davasında, "kasten öldürme" suçundan 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cantürk, 2010 yılında koşullu salıvermeden yararlanarak serbest bırakıldı.

Şerafettin Cantürk, 2013 yılında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 60 bin lira para cezasına mahkum edildi. Bu ceza ile Cantürk hakkındaki koşullu salıverilme kaldırıldı. Bunun üzerine Cantürk hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kasten öldürme" suçundan aldığı 24 yıl indirimsiz cezanın infazı için yakalama emri çıkartıldı.

Cantürk'ün ayrıca kapatılan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan yargılandığı ve araması olduğu tespit edildi.