'Böyle bir kadın olmadığım için özür dilerim!'

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Behzat Ç. geri dönüyor. Üç sezon olarak planlandığı ve 'James Bond tarzı' bir karakterin yaratılacağı belirtilen yeni Behzat Ç.'de her sezon farklı bir başrol oyuncusu yer alacak.

TV100'ün haberine göre diziyi, senaryoyu da yazan Emrah Serbes yönetecek.

EMRAH SERBES HAKKINDA

Emrah Serbes'in ilk öykü kitabı "Erken Kaybedenler", haziran 2009 itibarıyla kitapçı raflarındaki yerini aldı.

Emrah Serbes'in ilk iki romanının kahramanı "Behzat Ç." aynı isimle televizyon dizisi olarak uyarlandı. Yazar, polisiye türündeki dizinin 10 bölümününün senaryosunu da yazdı.

Behzat Ç. karakteri, 2011 yılında "Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm" başlığıyla sinemaya da uyarlandı. Aynı yıl 48'inci Antalya Film Festivali'nde ilk kez seyirci karşısına çıkan filmin senaryosunu da Emrah Serbes yazdı.

"Hikâyem Paramparça" başlıklı kitabında aforizmalar ve hayata dair düşüncelerini okurlarına aktardı. 2014 yılında "Deliduman", 2016 yılında "Müptezeller" isimli romanları yine İletişim Yayınları tarafından yayımlandı.

"Ot" ve "Kafa" dergilerinde kısa hikayeleri yayımlandı.

HAPİS CEZASI ALDI

22 Eylül 2017'de İzmir-Aydın otoyolunda arkadaşı Kenan Doğru ile yolculuk yaparken kendi kullandığı araçla trafik kazası geçirdi ve kazaya karışan diğer araçta aynı aileden 3 kişi öldü. Olay sonrasında kazayı arkadaşı Kenan Doğru üstlendi ve medyada Emrah Serbes'in adı geçmedi.

Emrah Serbes, 28 Eylül 2017 tarihinde sosyal medya hesabından kazayı kendisinin yaptığını ve tutuklanan arkadaşı Kenan Doğru'nun suçsuz olduğunu itiraf etti.

İtirafın ardından Torbalı Adliyesi'ne ifade vermeye giden Emrah Serbes tutuklandı, Kenan Doğru serbest bırakıldı.

Olayda annesi, babası ve kardeşini kaybeden Ahmet Mert Özçelik, Emrah Serbes'ten 4,5 milyon liralık manevi tazminat talebiyle dava açmıştı.

Serbes açık cezaevine geçtikten sonra Covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tahliye edilmişti.