beIN Sport Haber kanalında; Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı canlı olarak saat 22.00'de şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın şifresiz olarak beIN Sport Haber kanalında yayınlanacağını öğrenenler, maçı izlemenin yollarını aramaya başladı.

Peki; beIN Sport hangi uyduda? beIN Sport Tivibu hangi kanalda? İşte beIN Sport haber frekansı ile ilgili detaylar...

beIN SPORT HANGİ UYDUDA?

beIN Sport Haber kanalında şifresiz olarak yayınlanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını izlemek isteyenler, beIN Sport Haber kanalının hangi uydudan yayın yaptığını araştırıyor.

İşte beIN Sport uydusu:

Türksat 4A (beIN Sport Haber kanalın Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapmaktadır!)

beIN SPORT TİVİBU HANGİ KANALDA?

beIN Sport Haber kanalını Tivibu üzrinden izlemek isteyenler, beIN Sport Haber kanalının Tivibu ve D-Smart'ın hangi kanalında yayınlandığını araştırıyor. Ancak hemen belirtelim ki Tivibu ve D-Smart platformlarında beIN Sport yer almıyor.

beIN SPORT FREKANSI

beIN Sport Haber kanalında Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını şifresiz olarak izlemek isteyenler maçın yayınlanacağı beIN Sport Haber kanalının frekansını araştırıyor.

İşte beIN Sport Haber frekansı:

Frekans: 12379

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Öte yandan beIN Sport Haber Digiturk 83. kanaldan da izlenevilecek.

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