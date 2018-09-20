Bein Sports 1 ve Bein Sports haber kanallarından Dinamo Zagreb - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Sarpsbor maçları şifresiz olarak yayınlanacak. Haberin ardından iki takımın da taraftarları; Bein Sports haber frekans ayarları nedir? ve Bein Sports hangi uyduda? sorularına cevap aramaya başladı. İşte Bein Sports haber frekans ayarları - Bein Sports uydu ayarları...

beIN SPORT HANGİ UYDUDA?

beIN Sport Haber kanalında şifresiz olarak yayınlanacak Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını izlemek isteyenler, beIN Sport Haber kanalının hangi uydudan yayın yaptığını araştırıyor.

İşte beIN Sport uydusu:

Türksat 4A (beIN Sport Haber kanalın Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapmaktadır!)

beIN SPORT TİVİBU HANGİ KANALDA?

beIN Sport Haber kanalını Tivibu üzrinden izlemek isteyenler, beIN Sport Haber kanalının Tivibu ve D-Smart'ın hangi kanalında yayınlandığını araştırıyor. Ancak hemen belirtelim ki Tivibu ve D-Smart platformlarında beIN Sport yer almıyor.

beIN SPORT FREKANSI

beIN Sport Haber kanalında Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçını şifresiz olarak izlemek isteyenler maçın yayınlanacağı beIN Sport Haber kanalının frekansını araştırıyor.

İşte beIN Sport Haber frekansı:

Frekans: 12379

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

Öte yandan beIN Sport Haber Digiturk 83. kanaldan da izlenevilecek.

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