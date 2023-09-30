Gözler bekçilik sınavı soruları ve cevaplarında! 2023/1. Dönem Bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarı, 30 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'nın ardından araştırılmaya başlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından düzenlenen sınavda adaylara 100 soru sorulacak ve 120 dakika yani 2 saat süre verilecek. Sınavın ardından gözler bekçilik sınavı soru ve cevaplarına çevrilecek. İşte 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında merak edilenler...
Bekçilik sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 30 Eylül Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik elemelerini başarılı bir şekilde geçen adaylar 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na katılım sağlayacak. Bekçi adaylarına sayısal ve sözel alanlardan toplamda 100 soru sorulacak ve 120 dakika cevaplama süresi verilecek. Geçtiğimiz yıl Bekçilik sınavı soruları ve cevapları sınavın birkaç gün ardından açıklanmıştı. İşte 2023 bekçilik sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında merak edilenler...
BEKÇİ ALIMI YAZILI SINAVLARI 30 EYLÜL'DE YAPILIYOR!
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 30 Eylül 2023 Cumartesi günü, saat 14.00'da yapılacak.
Sınava; 12 - 22 Haziran 2023 tarihleri arasında müracaatları şahsen alınan ve Ön Sağlık Kontrolü ile Fiziki Yeterlilik Sınav aşamasını başarıyla geçen adaylar katılabileceklerdir.
BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi tarafından yapıaln duyuruya göre, yazılı sınavda adaylara yöneltilen sorular ve cevap anahtarı 2 Ekim 2023 tarihinde www.meb.gov.tr ve/ ya da http://odsgm.meb.gov.tr ve https://www.pa.edu.tr adresleri üzerinden yayımlanacak.
BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI DUYURUSU BEKLENİYOR