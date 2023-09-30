BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI | EGM PA Bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

BEKÇİLİK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI | EGM PA Bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

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Bekçilik sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 30 Eylül Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Ön sağlık kontrolü ile fiziki yeterlilik elemelerini başarılı bir şekilde geçen adaylar 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'na katılım sağlayacak. Bekçi adaylarına sayısal ve sözel alanlardan toplamda 100 soru sorulacak ve 120 dakika cevaplama süresi verilecek. Geçtiğimiz yıl Bekçilik sınavı soruları ve cevapları sınavın birkaç gün ardından açıklanmıştı. İşte 2023 bekçilik sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı hakkında merak edilenler...