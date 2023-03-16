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Bekir Aksoy'un gururu

Bekir Aksoy - Nazife Aksoy'un 3 yaşındaki oğulları Asil'in 80 resimden oluşan sergisi 17 Mart'ta açılacak. Asil'in dünyanın en küçük ressamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi bekleniyor

Bekir Aksoy'un gururu
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HABERTURK.COM

Bekir Aksoy, eşi Nazife Aksoy ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Oğlu Asil'i sokakta bir marketin alışveriş arabasıyla gezdiren oyuncu objektiflere böyle yansıdı.

Asil, sempatik hareketleriyle ilgi odağı oldu. Muhabirleri taklit ederek elindeki kartonla onları çekmeye çalışması herkesi güldürdü. Bekir Aksoy 3 yaşındaki oğlunun yakında bir sergisi olacağını söyledi. Heyecanlı olduğu görülen Aksoy "17 Martta benim için çok gurur verici bir olay yaşanacak. Oğlum Asil'in resim sergisi açılıyor. Çok mutluyum. Çalışmaları çok ilgi gördü. Aynı zamanda o günde doğum günü kutlaması olacak. Saat 3'de doğum günü başlayacak. Saat 4 gibi de sergi açılışı olacak. Sergi için şu an için yurt dışından da var. Amsterdam'da bir galeriyle görüşüyoruz. Ankara'da da bir sergi açılma planı var " dedi.

Yaklaşık 80 adet resmin sergileneceği sergide 3 yaşındaki Asil Aksoy'un bu alan da dünyanın en küçük ressamı olarak Guinness rekorlar kitabına girmesi bekleniyor.

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