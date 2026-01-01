Şarkıcılar, beklentilerini açıkladı

Birçok şarkıcı yeni yıla sahnede girdi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2025’in kendisi için çok kötü geçtiğini; "Daha kötü bir yılım olmadı" sözleriyle tanımlayan İrem Derici; "Allah, beterinden saklasın diyorum ve 2026’ya çok güzel umutlarla giriyorum. Bu sene yapmayı planladığımız nişanı, düğünü yapalım. Çok beklentim yok. Bir de ben tılsımlı kadınımdır; hani benle yeni yıla giren güzel geçirir yılı" dedi.

Demet Akalın’la biten küslüğüyle ilgili soruya İrem Derici şöyle cevap verdi: Ben mesaj attım. Çünkü babamla bir reklam filmi çekmişler. Oradan story koyunca herkes bana yolladı. "Babanla beraberler, siz niye küssünüz?" diye... Acayip duygusallaştım. O gün akşama mesaj attım. "Hadi barışalım" yazdım. Süper bir cevap geldi. "Hacklendin herhalde" diye... Sonra dedim ki; "Ya hiç gerek yok, şu yıla tertemiz girelim" O da dedi ki; "Tamam, bir daha küsmemek üzere" diye... Vallahi insanın üstünden yük kalkıyor çünkü ben küslük beceremem."

"2026'da evlilik gelecek mi?'" sorusuna İrem Derici; "İnşallah gelecek. Yaz sezonu hepimiz için, Melih için de benim için de yoğun geçiyor. Bir Eylül-Ekim gibi artık evlenelim. Çünkü ben bu sene 39'a gireceğim, sonra 40 olacağım. Çocuk istiyoruz artık, birazcık çalışmalarına başlamak lâzım. Vücudum bana ne yanıt verecek bilmiyorum. İnsan hep böyle Rockstar gibi yaşamayı seviyor, hiç yaşlanmayacak gibi. Şimdi her şeyi terse döndürüyorum; sağlıklı hayat, vitamin takviyeleri, güzel beslenme… Başka bir İrem olacağım 2026'da inşallah" diye cevap verdi. Derya Uluğ yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne aldı. Yeşil sahne kıyafetiyle bir Amazon kadınını andıran uluğ, yeni yıl için; "2026 hepimize sağlıkla, mutlulukla, aşkla, bereketle gelsin" dedi. Gece boyunca şarkılarını misafirleriyle beraber seslendiren Uluğ, yeni yılı salonu dolduran sevenleriyle birlikte kutladı. Betül Demir yılbaşı gecesi İstanbul'da sahne aldı. Sahne kıyafeti, saçları ve makyajıyla bir periyi andıran güzel şarkıcı, geceye özel hazırladığı repertuarıyla yeni yılı coşkuyla kutladı. Misafirlerinin yeni yılını sahneden kutlayan Demir, ''2026 barış içinde bir dünyada, hayvanlara, kadınlara bütün insanlığa saygılı bambaşka bir yıl olsun. 2025'de kötü hatırladığımız ne yaşadıysak hepsini unuttursun'' dedi.