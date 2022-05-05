BELALI TANIK FİLMİ KONUSU

Dünyanın en iyi korumalarından biri olan Michael Bryce daha öncekilerden çok farklı bir iş alır: Tıpkı kendisi gibi alanının en iyilerinden olan tetikçi, aynı zamanda eski düşmanı Darius Kincaid'i Londra'dan alıp Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na kadar sağ salim götürmesi için görevlendirilmiştir. Ancak bu görev çok zorlu olacaktır, çünkü tetikçiyi susturmak isteyen çok tehlikeli bir diktatör, yol boyunca onlarca adamıyla peşlerinden ayrılmayacaktır.