Belarus kararıyla elemelerde ikinci turdayız!

FIBA'dan (Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği) yapılan açıklamada, FIBA İcra Komitesi bugün önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek FIBA basketbol müsabakaları için Rusya Basketbol Federasyonu (RBF) ve Belarus Basketbol Federasyonu (BBF) ile ilgili olarak kararları onayladı.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri H Grubu'ndan Rusya, B Grubu'ndan ise Belarus, yerlerine başka bir takım atanmadan gruplarından çıkarıldı. Her iki takımın tüm sonuçları iptal edildi ve sonuç olarak, grubun geri kalan takımları şu ana kadar oynanan 4 maçla ikinci eleme turuna yükseldi.

Alınan bu karara göre, Belarus ile aynı grupta yer alan Türkiye, doğrudan ikinci tura yükselmiş oldu.

Türkiye'nin FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Avrupa Elemeleri B Grubu'nda 4 maçta sadece bir galibiyeti bulunuyor. Türkiye, grupta deplasmanda Belarus'a karşı oynadığı maçta mağlup olmuştu.

FIBA Basketbol Dünya Kupası 2023 Elemeleri dışında FIBA İcra Komitesi, şu kararları aldı:

''Bir sonraki duyuruya kadar Rusya veya Belarus’ta FIBA resmi basketbol müsabakaları düzenlenmeyecektir.

Rusya, 9-17 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da düzenlenecek FIBA U17 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022'den çıkarılırken yerine Sırbistan getirildi.

Rusya ayrıca 22 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Avustralya'da oynanacak 2022 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası yer alamayacak.

Rus ve ve Belerus takımları FIBA 3x3 milli takım müsabakalarından çıkarılmış sayılacak.''