Avrupa'da ve dünyada tüm ligler koronavirüs salgını nedeniyle ertelenirken devam eden tek futbol organizasyonu Belarus Ligi kaldı. Tüm dünyanın dikkatini çeken bu durumla ilgili, Belarus Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Aleksandr Oleynik açıklamalarda bulunurken "Maçlar seyircili oynanmaya devam edecek. Sağlık Bakanlığı ile iletişimdeyiz, ligi durdurmak için kritik bir durum yok. 81 vaka var, 22'si ise düzeldi." ifadelerini kullandı.

HLEB'DEN TEPKİ

Belarus futbolunun efsane isimlerinden Alexander Hleb de bu durumu eleştiren bir açıklama yaparken "Koronavirüs, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ertelenmesine sebep oldu. UEFA doğru olanı yaptı. Ama Belarus'ta koronavirüs kimsenin umrunda değil. Bu inanılmaz bir şey. Herkes İspanya ve İtalya'da olanları biliyor. Ama bizim ülkemizde başkanlık makamındakiler durumun haberlerde söylendiği kadar büyük olduğuna inanmıyor. Birçok genç insan ve öğrenci de böyle düşünüyor." dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ 24 saat 24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Habertürk'ten koronavirüs için harita ve özel sayfa... TIKLAYIN